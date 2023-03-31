Боец заявил, что не может думать о будущем во время войны.

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко рассказал, что повлияло на его подготовку до боя против американца Дэвида Хирни. В том числе он поделился и переживаниями о войне.

"Ты не можешь думать о своем будущем, когда в твой дом пришла война. Ты просто думаешь о жизни, своей семье и о людях, которые тебя окружают.

Ты просто думаешь о том, как сможешь выжить до следующего дня. Вы не можете думать о своей работе, о спорте или о чем-то еще. Ты просто думаешь о защите", - сказал Ломаченко на пресс-конференции.

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Также боец заявил, что это его последний шанс вырваться на вершину боксерского пути.

"Я буду честен с вами, это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира. Вот почему это очень важно. Волнение? Я не думаю об этом. Я просто сосредотачиваюсь на нашем бою, на своей цели.

Этот шанс - самый важный момент в моей профессиональной карьере. Это шанс. Я не хочу говорить о будущем. Мы не знаем, каким будет результат", - добавил Ломаченко.

Поединок между Ломаченко и Хирни состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Для Василия это будет второй бой после начала полномасштабной войны России против Украины. В октябре 2022-го года Лома одержал победу над американцем Ортисом после решения судей.

Для Хирни бой против боксера с украинским паспортом может принести 30 победу в профессиональной карьере. На данный момент на его счету 29 побед в 29 поединках. В то же время в пассиве Ломаченко два поражения в 17 боях.

Добавим, что между американским боксером и бойцом с украинским паспортом 10 лет разницы в возрасте. В ночь с 30 на 31 марта боксеры уже провели дуэль взглядов.

Отметим, что сейчас Хирни является абсолютным чемпионом мира. В октябре 2022-го года провел бой против Камбососа, защитив титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе.

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