Макс Ферстаппен впервые в карьере завоевал чемпионский титул.

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне 2021 года. Судьба титула решилась на последнем круге заключительного Гран-при сезона в Абу-Даби.

В борьбе за чемпионство Ферстаппен обошел Льюиса Хэмилтона.

Ферстаппен стартовал в гонке с поул-позиции, однако Хэмилтон быстро перехватил лидерство. Британец удерживал его на протяжении большей части гонки, лишь ненадолго отдав Серхио Пересу.

За пять кругов до финиша Николас Латифи на "Уильямсе" разбил свой болид, и на трассу выпустили машину безопасности. В это время Ферстаппен успел заехать в боксы и поменять резину. За круг до финиша был дан рестарт, и на последнем круге Ферстаппен, у которого, в отличие от соперника были свежие шины, прошел Хэмилтона и завоевал титул.

"Это невероятно. Я всю гонку боролся, у меня даже ноги свело. Это невероятно. Я не знаю, что сказать. Ребята в моей команде заслуживают это. Мне нравится работать с ними, мы вместе с 2016 года. Нам наконец-то повезло. Я люблю своих болельщиков и команду", - сказал Ферстаппен после гонки.

Гран-при Абу-Даби. Топ-10

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 58 кругов

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +2,256

3. Карлос Сайнс ("Феррари") +5,173

4. Юки Цунода ("Альфа Таури") +5,692

5. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +6,531

6. Валттери Боттас ("Мерседес") +7,463

7. Ландо Норрис ("Макларен") +59,200

8. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1.01,708

9. Эстебан Окон ("Альпин") +1.04,026

10. Шарль Леклер ("Феррари") +1.06,057

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Формула-1: итоги сезона

"Ред Булл" выиграл чемпионский титул впервые с 2013 года, а 24-летний Ферстаппен - впервые в карьере.

По итогам сезона Ферстаппен на 7 очков опередил Хэмилтона. Третьим стал Валттери Боттас на "Мерседесе".

Хэмилтон упустил шанс завоевать восьмой чемпионский титул и обойти по этому показателю Михаэля Шумахера.

"Мерседес" выиграл Кубок конструкторов в восьмой раз подряд. На второй строчке расположился "Ред Булл", на третьей - "Феррари".

Автор: Антон Дударь