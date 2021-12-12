Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне 2021 года. Судьба титула решилась на последнем круге заключительного Гран-при сезона в Абу-Даби.
В борьбе за чемпионство Ферстаппен обошел Льюиса Хэмилтона.
Ферстаппен стартовал в гонке с поул-позиции, однако Хэмилтон быстро перехватил лидерство. Британец удерживал его на протяжении большей части гонки, лишь ненадолго отдав Серхио Пересу.
За пять кругов до финиша Николас Латифи на "Уильямсе" разбил свой болид, и на трассу выпустили машину безопасности. В это время Ферстаппен успел заехать в боксы и поменять резину. За круг до финиша был дан рестарт, и на последнем круге Ферстаппен, у которого, в отличие от соперника были свежие шины, прошел Хэмилтона и завоевал титул.
"Это невероятно. Я всю гонку боролся, у меня даже ноги свело. Это невероятно. Я не знаю, что сказать. Ребята в моей команде заслуживают это. Мне нравится работать с ними, мы вместе с 2016 года. Нам наконец-то повезло. Я люблю своих болельщиков и команду", - сказал Ферстаппен после гонки.
Гран-при Абу-Даби. Топ-10
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 58 кругов
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +2,256
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +5,173
4. Юки Цунода ("Альфа Таури") +5,692
5. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +6,531
6. Валттери Боттас ("Мерседес") +7,463
7. Ландо Норрис ("Макларен") +59,200
8. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1.01,708
9. Эстебан Окон ("Альпин") +1.04,026
10. Шарль Леклер ("Феррари") +1.06,057
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Формула-1: итоги сезона
- "Ред Булл" выиграл чемпионский титул впервые с 2013 года, а 24-летний Ферстаппен - впервые в карьере.
- По итогам сезона Ферстаппен на 7 очков опередил Хэмилтона. Третьим стал Валттери Боттас на "Мерседесе".
- Хэмилтон упустил шанс завоевать восьмой чемпионский титул и обойти по этому показателю Михаэля Шумахера.
- "Мерседес" выиграл Кубок конструкторов в восьмой раз подряд. На второй строчке расположился "Ред Булл", на третьей - "Феррари".