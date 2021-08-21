Бой завершился во втором раунде.

На соревнованиях по смешанным единоборствам Bellator 265, которые проходили в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США) зрители увидели зрелищный бой.

46-летний французский боец Чейк Конго не оставил шансов россиянину Сергею Харитонову. 41-летний представитель РФ во втором раунде попал под удушающий прием парижанина и капитулировал на последней секунде пятиминутки.

Как выяснилось впоследствии - Харитонов в этом бою сломал руку.

Конго одержал 31-ю победу в карьере при 11 поражениях и двух ничьих. Харитонов в своем активе имеет 30 побед и теперь уже 8 поражений.

Видео обзор поединка от медиасервиса MEGOGO.

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Автор: Артем Будрин