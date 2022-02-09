15-летняя представительница сборной олимпийского комитета России Камила Валиева подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Как сообщает Inside Тһе Games российскую фигуристку даже если признают виновной, то накажут минимально из-за ее юного возраста. В случае доказательства ее вины будут применены смягченные санкции.
Камила не достигла 16 лет, поэтому попадает в категорию "защищенных персон". По версии источника над делом работают несколько юридических групп. При принятии решения предметом пристального внимания станет роль, которую сыграло окружение Камилы.
Более того, вещество, которое нашли в пробе фигуристки, это триметазидин. Этот препарат используют для лечения сердца. Он не влияет на спортивные успехи и улучшения достижений в спорте.
Отметим, что в командном турнире по фигурному катанию победила сборная олимпийского комитета России, серебро завоевали США, а бронзу - Япония.
За ОКР в командных соревнованиях выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивный дуэт Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный тандем Виктория Синицына - Никита Кацалапов.
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- Напомним, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине-2022 россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили на аббревиатуру сборная ОКР, то есть сборная олимпийского комитета России.