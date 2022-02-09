Сборная ОКР и Камила Валиева могут избежать наказания.

15-летняя представительница сборной олимпийского комитета России Камила Валиева подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщает Inside Тһе Games российскую фигуристку даже если признают виновной, то накажут минимально из-за ее юного возраста. В случае доказательства ее вины будут применены смягченные санкции.

Камила не достигла 16 лет, поэтому попадает в категорию "защищенных персон". По версии источника над делом работают несколько юридических групп. При принятии решения предметом пристального внимания станет роль, которую сыграло окружение Камилы.

Более того, вещество, которое нашли в пробе фигуристки, это триметазидин. Этот препарат используют для лечения сердца. Он не влияет на спортивные успехи и улучшения достижений в спорте.

Отметим, что в командном турнире по фигурному катанию победила сборная олимпийского комитета России, серебро завоевали США, а бронзу - Япония.

За ОКР в командных соревнованиях выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивный дуэт Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный тандем Виктория Синицына - Никита Кацалапов.

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