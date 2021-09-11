Украинский клуб потерпел поражение в овертайме.

"Донбасс" провел четвертый матч в хоккейной Лиге чемпионов. Украинский клуб играл против датского "Рунгстеда".

Украинский клуб уступил, пропустив быструю шайбу в овертайме - 3:4.

"Рунгстед" (Дания) - "Донбасс" (Украина) - 0:0 (1:0, 1:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 - Бьеррум (Розенталь, Меллер) - 00:56, 2:0 - Писон (Андрессон, Йенсен – бол.) - 29:17, 2:1 - Медведев (Лялька – бол.) - 33:10, 3:1 - Дейли (Розенталь, Густафссон - бол.) - 41:06, 3:2 - Пересунько (Соколовский, Морозов) - 44:09, 3:3 - Жульдиков (Сигарев) - 46:13, 4:3 - Густафссон - 60:29

После четырех туров "Донбасс" набрал 5 очков и занимает в своей группе второе место. У "Рунгстеда" также 5 очков и третья позиция.

Напомним, что в первом туре "Донбасс" проиграл "Рунгстеду", во втором смог переиграть "Руан", а в третьем уступил французам.

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На групповом этапе играют 32 клуба, разделенные на 8 квартетов. "Донбасс" выступает в группе G с французским "Руаном", датским "Рунгстедом" и австрийским "Клагенфуртом".

Регламент такой же, как и в футбольной Лиге чемпионов: на групповом этапе команды играют 6 матчей, а две лучшие из каждого квартета получают право выступить в плей-офф.

ХК "Донбасс" стал чемпионом Украины в прошлом сезоне, но попал в Лигу чемпионов благодаря wild-card. Организаторы турнира решили, что "Донбасс", а также словацкий "Слован" благодаря своему развитию заслужили впервые сыграть в ЛЧ и пригласили эти клубы принять участие в турнире.

Автор: Антон Дударь