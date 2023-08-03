Ранее Ээту Моксунен уже выступал в Киеве - за "Ледяных Волков" (сезон-2020/21) и СК "Сокол" из нелегитимной Суперлиги (сезон-2021/22).

Финский хоккеист Ээту Моксунен приехал играть в чемпионате Украины и стал очередным новичком вновь созданного клуба "Киев Кэпиталз". Об этом говорится на странице клуба в Фейсбук. Это первая международная подпись новой команды.

Как сообщает Федерация хоккея Украины, 26-летний защитник - не новая персона в украинском хоккее.

"Ранее Моксунен уже выступал в Киеве за "Ледяных Волков" (сезон-2020/21 – 10 игр, 2 шайбы, 1 пас) и СК "Сокол" из нелегитимной Суперлиги (сезон-2021/22 – 13 игр, 1 ассист)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в прошлом сезоне финский легионер начинал выступления в Польше за клуб "Подхале" и в 21 матче записал в актив 2 (0+2) очка. Те же два ассиста новичок "Кэпиталз" набрал и во втором дивизионе словацкого чемпионата в форме ХК "Левице", где заканчивал чемпионат-2022/23.

В Федерации хоккея отмечают, что всего с 2018 года Моксунен участвовал в чемпионатах Финляндии, Польши, Нидерландов, Литвы, Латвии, Словакии, Украины и сменил за это время 10 клубов.

Новости мира хоккея - что известно

После полномасштабного вторжения Международная федерация хоккея (IIHF) перенесла чемпионат мира по хоккею из Санкт-Петербурга в Финляндию и Латвию.

Также в IIHF заявили, что спортсмены из России и Беларуси не будут допущены к участию в турнирах Федерации, пока идет война в Украине.

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