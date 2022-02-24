Украинский теннисист Сергей Стаховский передал пожелание лидеру страны-агрессора.

Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на начало широкомасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

В своем Инстаграме спортсмен очень жестко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина, по чьему приказу началось вторжение в Украину.

"Чтобы ты сдох, скотина", – написал Стаховский.

Напомним, что ранее категорически осудили действия Путина футболист сборной Украины Александр Зинченко и бывший игрок киевского "Динамо" Сергей Рыбалка. Также в своих соцсетях Роман Зозуля высмеял заявление Владимира Путина об Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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