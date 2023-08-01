По словам Михаила Ильяшева, любое решение о дисквалификации украинки будет иметь политический окрас.

Сейчас стали стало известно, на каком состоянии рассмотрение обжалования решения о дисквалификации украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которую отстранили от соревнований из-за отказа пожать руку россиянке на чемпионате мира по фехтованию в Италии 27 июля.

Об этом на брифинге в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал президент Национальной федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

"Мы уже подали протест на решение о дисквалификации, о "черной карте", и ожидаем его рассмотрение. Еще во время соревнований мы спрашивали, можно ли рассчитывать на приостановку решения о дисквалификации - нам отказали. Но потом что-то изменилось, вероятно, из-за общественной огласки и бюро Международной федерации фехтования решило приостановить решение о дисквалификации Ольги", - сказал глава Национальной федерации.

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По его словам, пока неизвестно, когда именно жалоба будет рассматриваться, потому что формальных сроков для рассмотрения не установлено. Ильяшев сказал, что это может произойти завтра, через несколько дней, недель и тому подобное. При этом, любое решение (отказ или в пользу Харлан) будет иметь, скорее, политическое значение, потому что не будет влиять на спорт.

Как пояснил Ильяшев, решение в пользу Харлан позволит ей принимать участие в соревнованиях в ближайшие 60 дней, однако каких-либо соответствующих мероприятий на это время не запланировано.

"Поэтому решение Международной федерации будет носить только политическое значение, потому что спорту это не скажется", - сказал он.

Также он прокомментировал информация о том, была ли у Хардан официальная возможность не давить руку россиянке, предусматривавшей ограничения, введенные несколько лет назад из-за COVID-19. по его словам, из-за пандемии рукопожатие, которое предусмотрено в конце поединка, было заменено ударами по оружию спортсменов, но во время Чемпионата мира по фехтованию в Италии произошли странные вещи.

"Насколько нам известно, вперед день, когда Ольга должна была выступать, это правило было отменено. При этом Национальная федерация не получала никаких сообщений, и даже утром на сайте Международной федерации фехтования ничего об этом не было написано. Уже потом нам начали говорить, что якобы такое произошло, но все, кто имеет отношение к спорту, понимают: менять, отменять правила на второй или третий день чемпионата мира - нонсенс", - отмечает Ильяшев.

По его словам, менять любые правила нужно накануне чемпионата, но не во время него-то есть, наверное, эта "ситуация" делалась именно под украинскую спортсменку. По мнению Ильяшева, из-за этого национальная федерация фехтования будет рассматривать вопрос об обжаловании таких действий в этической комиссии Международного олимпийского комитета.

"Потому что, по нашему мнению это был, мягко говоря, очень неэтичный шаг", - подчеркнул глава Национальной федерации.

Он также рассказал, что отказ Харлан от рукопожатия с россиянкой был ожидаем, но надеялся, что спортсменка не получит "черной карточки", потому что даже на этом чемпионате где-то 5% участников не пожимали друг другу руки, привыкнув к ударам по оружию. При этом, "черную карточку" больше никто не получил.

Также Ильяшев рассказал о реакции президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха на дисквалификацию Харлан.

"Он очень разозлился и сказал: "Что вы наделали? Они (украинцы – УНИАН) сделали шаг навстречу, они же вышли...то есть, комитет принимал участие Украины в соревнованиях, как шаг навстречу, а получилось, что Международная федерация фехтования наказала", - рассказал Ильяшев.

С другой стороны, по его словам, именно "черная карточка" Харлан способствовала такой огласке в мире относительно событий, связанных, в частности с вторжением РФ в Украину.

Скандал с отстранением Харлан

Как сообщал УНИАН, на чемпионате мира по фехтованию в Италии 27 июля украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан отстранили от соревнований из-за того, что она отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

Федерация фехтования Украины заявила, что будет обжаловать решение о дисквалификации Харлан. В частности, президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев отметил полную поддержку спортсменки. По его данным, непосредственно судья, судивший поединок, "черную карточку" не давал и не дисквалифицировал Харлан. Уже потом начались "подковерные игры".

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