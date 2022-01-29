Гонку выиграл представитель Норвегии Сверре Дален Аспенс.

В субботу, 29 января, в немецком Арбере в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялась мужская гонка преследования.

Победителем гонки стал норвежец Сверре Дален Аспенс, серебро завоевал россиянин Петр Пащенко. Тройку призеров замкнул представитель Германии Лукас Фрачер.

Украинцы после проваленного спринта не имели шансов побороться за медали, однако персьют они вполне могут внести себе в актив. Лучшим в составе нашей сборной стал Виталий Труш, который после старта с 55-й позиции финишировал 20-м.

Читайте такжеЧЕ-2022 по биатлону: результаты мужского и женского спринта в АрбереТарас Лесюк добрался до финиша 22-м, а Андрей Доценко занял 35 место. Все украинцы улучшили свои стартовые позиции и набрали очки в общий зачет Кубка IBU.

Результаты гонки:

1. Сверре Дален Аспенс (1+0+1+1) 34:02,1

2. Петр Пащенко (1+2+0+2) +38,1

3. Лукас Фратцшер (1+1+4+0) +53,0

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20. Виталий Труш (0+1+1+2) +3:27,5

22. Тарас Лесюк (0+1+1+3) +3:30,7

35. Андрей Доценко (3+1+0+2) +4:44,6

Чемпионат Европы завершится 30 января.

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