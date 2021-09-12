Олег Верняев рассказал о конфликтах с другими спортсменами и намерении объявить ультиматум.

Украинский гимнаст, двукратный олимпийский призер Олег Верняев, который не поехал на Олимпиаду в Токио из-за допинга, сделал громкое заявление относительно будущего своего гражданства.

В комментарии "Суспільному" он заявил, что рассчитывает на сокращение срока дисквалификации по итогам поданной апелляции. Сейчас он отстранен от соревнований до ноября 2024 года.

При этом Верняев говорит, что не уверен, что в дальнейшем будет выступать за сборную Украины.

"Я пока ничего не афиширую. Разбираемся, все, как говорится, покрыто туманом. Очень много вопросов, на которые нет ответа. Будем разбираться и смотреть. Пока я не могу много говорить. Работаем, ждем, как оно все получится. В любом случае я понимаю, что отменить [решение о дисквалификации] - вряд ли такое случится. Но если бы хотя бы на год сократили наказание - было бы классно, я бы уже в ноябре [2023 года] вернулся в строй", - сказал Верняев.

Он уточнил, что допускает смену гражданства из-за несоздания соответствующих условий для работы в Украине. Признается, что готов ставить жесткий ультиматум.

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"Готов ли представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат [срок дисквалификации]. Ну как: у нас тут параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет" - будет ультиматум: Или я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или же отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать. Куда? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен и делайте мне полные условия, или же не нужен и отпускайте", - заявил гимнаст.

По его словам, "проблема в людях, которые находятся в зале". Таким образом он намекает на конфликты с коллегами по спортивному цеху. Впрочем, убеждает: уходить из сборной Украины не хочет.

"Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома. И рассчитываю, что примут "правильную" сторону. Мне наша молодежь не мешает, я ее только поддерживаю. А если она кому-то мешает, то они либо боятся конкуренции, либо я не знаю. Я же профессиональный гимнаст, у меня уже возраст подходит. Остается лишь один цикл [до Парижа-2024], когда я понимаю, что буду выигрывать медали. Зачем мне уходить, когда я могу здесь выступать? Если я здесь не нужен, то я пойду туда, куда я буду нужен", - резюмировал он.

Напомним, что Олег Верняев является олимпийским чемпионом и серебряным призером Олимпиады-2016. Также принимал участие в Олимпийских играх в 2012 году, является чемпионом мира по спортивной гимнастике. Недавно его дисквалифицировали на четыре года за допинг, поэтому Верняев пропустил Олимпиаду в Токио.

Автор: Юрий Годован