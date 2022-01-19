Арены, которые смогут принять матчи Чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных, откроются в Киеве и Львове до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Во время встречи с представителями Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что Украина сделает все, чтобы быть готовой к проведению матчей Евробаскета-2025 на самом высоком уровне в случае получения такого права.

Он отметил, что многофункциональные спортивные арены, которые смогут принять матчи турнира, возведут в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки сооружения объектов. Кроме того, для реализации этих проектов у нас есть прекрасное взаимодействие центральной и местной власти", - заверил Тимошенко, который является координатором "Большой стройки".

В частности, в Киеве запланировано сооружение арены на 15 тыс. 880 зрителей, которая будет расположена на левом берегу Днепра, возле Международного выставочного центра. Она будет отвечать всем требованиям для проведения финального этапа Евробаскета-2025. Ввод ее в эксплуатацию ожидается в декабре 2024 года. Поблизости будет создана большая парковая зона.

Во Львове построят многофункциональную арену на 10 тыс. зрительских мест, которая сможет принимать игры группового этапа турнира. Арена должна быть готова не позднее ноября 2024 года.

При этом, как отметил Тимошенко, проекты "Большой стройки" обычно сдаются в эксплуатацию ранее установленных сроков.

Представители ФИБА Европа отметили масштабное развитие спортивной инфраструктуры в Украине и высокий уровень координации украинской центральной и местной власти в подготовке к Евробаскету.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский встретился с председателем ФИБА Европа Тургаем Демирелем и познакомил его с планами развития спортивной инфраструктуры по программе "Большая стройка".