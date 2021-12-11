Мехди Дакаев эффектно победил соперника.

На турнире по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship российский боец Мехди Дакаев одержал красивую победу над своим соотечественником Артуром Зайнуковым.

Дакаев защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Мехди агрессивно атаковал, Артур неплохо защищался, но пропустил роковой удар. Дакаев в прыжке Супермена догнал оппонента и отправил того в нокаут.

Mehdi Dakaev with an flurry of hooks and diving punch to faceplant Makkasharip Zaynukov in the 2nd round. And STILL Eagle FC Lightweight champ. Wild #EFC43pic.twitter.com/WCaCnwrltT — caposa (@Grabaka_Hitman) December 10, 2021

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Автор: Артем Будрин