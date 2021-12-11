Мехди Дакаев нокаутировал Артура Зайнукова / скриншот из видео

На турнире по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship российский боец Мехди Дакаев одержал красивую победу над своим соотечественником Артуром Зайнуковым.

Дакаев защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Мехди агрессивно атаковал, Артур неплохо защищался, но пропустил роковой удар. Дакаев в прыжке Супермена догнал оппонента и отправил того в нокаут.

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Автор: Артем Будрин