26-летняя украинка обошла олимпийскую чемпионку Малайку Михамбо.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла первое место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

В своей лучшей попытке 26-летняя спортсменка прыгнула на 6,85 метра. Для украинки этот результат стал личным рекордом нынешнего сезона.

Второе место в секторе заняла олимпийская чемпионка Малайка Михамбо (6,79), третье - американка Куанеша Беркс (6,77).

Еще одну медаль в Риме завоевала украинка Анна Рыжикова - в беге на 400 метров с барьерами она выиграла бронзу, преодолев дистанцию за 54,50 секунды.

Стоит отметить, что Бех-Романчук впервые в нынешнем сезоне выиграла соревнования Бриллиантовой лиги. В мае украинка выиграла две серебряных медали на этапах в Дохе (Катар) и Бирмингеме (Великобритания).

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, который проходил в американском Юджине. 20-летняя днепрянка не оставила шансов конкурентам, со второй попытки преодолев планку на высоте 200 см.

Марина Бех-Романчук: достижения