Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла первое место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.
В своей лучшей попытке 26-летняя спортсменка прыгнула на 6,85 метра. Для украинки этот результат стал личным рекордом нынешнего сезона.
Второе место в секторе заняла олимпийская чемпионка Малайка Михамбо (6,79), третье - американка Куанеша Беркс (6,77).
Еще одну медаль в Риме завоевала украинка Анна Рыжикова - в беге на 400 метров с барьерами она выиграла бронзу, преодолев дистанцию за 54,50 секунды.
Стоит отметить, что Бех-Романчук впервые в нынешнем сезоне выиграла соревнования Бриллиантовой лиги. В мае украинка выиграла две серебряных медали на этапах в Дохе (Катар) и Бирмингеме (Великобритания).
Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, который проходил в американском Юджине. 20-летняя днепрянка не оставила шансов конкурентам, со второй попытки преодолев планку на высоте 200 см.
Марина Бех-Романчук: достижения
- В марте 2022 года Марина Бех-Романчук выиграла серебро в тройном прыжке на чемпионате мира в помещении в Белграде.
- На чемпионате мира в Дохе в 2019 Бех-Романчук выиграла серебро в прыжке в длину.
- На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).
- На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.