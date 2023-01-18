Марта Костюк и Катерина Байндль вслед за Ангелиной Калининой преодолели второй раунд АО-2023.

В среду, 18 января, состоялись поединки второго раунда первого в сезоне турнира серии "Большого Шлема" - Australian Open-2023.

Представительница Украины Марта Костюк в рамках этого раунда противостояла Оливии Гадецки. Матч продлился 58 минут и завершился разгромной победой 20-летней уроженки Киева.

В течении встречи Марта трижды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейкпойнтов.

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Также второй раунд успешно преодолела еще одна представительница Украины - Катерина Байндль. 28-летняя украинка в двух сетах обыграла американку Кэтрин Макнелли.

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время украинка один раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейкпойнтов.

Australian Open-2023. Второй раунд

Марта Костюк (Украина) - Оливия Гадецки (Австралия) - 6:2, 6:1

Катерина Байндль (Украина) - Кэти Макнелли (США) - 6:1, 7:6 (7-4)

Отметим, что Катерина Байндль впервые в своей карьере вышла в третий раунд на турнирах "Большого шлема". Марта Костюк, в свою очередь, в третий раз в карьере сыграет в третьем круге Australian Open.

В 1/16 финала Australian Open-2023 Костюк сыграет против третьей ракетки мира, американки Джессики Пегулы. Байндль в третьем раунде встретится с победительницей матча Анна Бондар (Венгрия) - Елена Остапенко (Латвия).

Напомним, в третий круг Australian Open-2023 вышла первая ракетка Украины Ангелина Калинина. 25-летняя теннисистка сенсационно победила двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову.

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