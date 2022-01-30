Турнир выиграли представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

В воскресенье, 30 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялся финальный поединок женского парного разряда.

Чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова в трех сетах победили Беатрис Хаддад Майю из Бразилии и Анну Данилину из Казахстана.

Чешская пара теннисисток 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Данилиной / Хаддад-Майи - 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка при 5 брейк-пойнтах.

Australian Open. Финал женского парного разряда

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) – Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:7, 6:4, 6:4

Отметим, что Крейчикова и Синякова выиграли свой четвертый турнир "Большого шлем" в парном разряде. Чешские теннисистки ранее побеждали на Открытом чемпионате Франции 2018 и 2021 годов, а также брали титул на Уимблдоне-2018.

Читайте такжеПервая ракетка мира стала победительницей Australian Open-2022, совершив камбэк в финалеКрейчикова в 2021 году также выигрывала и Открытый чемпионат Франции в одиночном разряде. Тогда в финале чешская теннисистка оказалась сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой со счетом 6:1, 2:6, 6:4.

Напомним, в парном мужском разряде победу на Australian Open-2022 одержали австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис.

Australian Open-2022: что известно