Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.
В решающей встрече турнира "Большого шлема" они обыграли своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Перселла в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.
Australian Open. Финал парного разряда
Танаси Коккинакис / Ник Кирьос (Австралия) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия) – 7:5, 6:4
Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.
Ник и Танаси 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Эбдена и Перселла - 3 эйса, 1 двойную ошибку и полное отсутствие брейк-пойнтов.
Победа Ника Кирьоса и Танаси Коккинакиса стала первым случаем в истории, когда игроки, получившие уайлд-кард на турнир "Большого шлема", сумели выиграть его.
Отметим, что Кирьос и Коккинакис никогда не выигрывали турниры "Большого шлема".
Читайте такжеПервая ракетка мира стала победительницей Australian Open-2022, совершив камбэк в финалеПеред стартом Открытого чемпионата Австралии 145-я ракетка мира Танаси Коккинакис стал также победителем турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Он обыграл 58-го номера рейтинга, француза Артура Риндеркнеша.
Australian Open-2022: что известно
- Первый в году турнир "Большого шлема" проходит в Мельбурне с 17 по 30 января.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут поучаствовать только полностью вакцинированные игроки.
- Победителями Australian Open в прошлом году стали японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.
- В одиночном разряде первый круг не смогли преодолеть украинки Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
- Еще две представительницы Украины Марта Костюк и Элина Свитолина вылетели на стадии 1/16 финала.
- Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн. Победитель финала получит $2,875 млн, финалист - $1,575.