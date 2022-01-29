Ник Кирьос и Танаси Коккинакис установили историческое достижение.

Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.

В решающей встрече турнира "Большого шлема" они обыграли своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Перселла в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

Australian Open. Финал парного разряда

Танаси Коккинакис / Ник Кирьос (Австралия) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия) – 7:5, 6:4

Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Ник и Танаси 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Эбдена и Перселла - 3 эйса, 1 двойную ошибку и полное отсутствие брейк-пойнтов.

Победа Ника Кирьоса и Танаси Коккинакиса стала первым случаем в истории, когда игроки, получившие уайлд-кард на турнир "Большого шлема", сумели выиграть его.

Отметим, что Кирьос и Коккинакис никогда не выигрывали турниры "Большого шлема".

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