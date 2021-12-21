Ледовая арена "Льодограй" построена в 2014 году в городе Богуслав.

19 декабря 2021 года подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве между Киевской ОГА, Федерацией хоккея Украины и оператором государственных лотерей "М.С.Л.".

Цель Меморандума: популяризация в Киевской области хоккея с шайбой и всестороннее развитие физической культуры и спорта в области. Об этом сообщается на сайте МСЛ.

Меморандумом предусматривается содействие созданию сборной команды Киевской области по хоккею с шайбой и обеспечению ее участия в официальных всеукраинских спортивных соревнованиях, а также организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в частности чемпионатов, Кубков и фестивалей Киевской области.

Глава Киевской ОГА Василий Володин сказал: "Мы создаем на Киевщине взрослую хоккейную команду. Если возрождать хоккейный спорт, то делать все на самом высоком уровне! А для этого как раз нам не хватает взрослых профессиональных игроков. Поэтому будем прилагать усилия, чтобы все инициативы реализовать и сделать Киевщину центром хоккейной жизни Украины".

Президент ООО "М.С.Л." Георгий Ложенко подчеркнул, что арена "Льодограй" готова стать базой для сборной Киевской области по хоккею: "Арена "Льодограй", которую "М.С.Л." построил на средства, полученные от реализации лотереи "Лото-Забава", является воплощением одного простого принципа: лотереи должны быть социально направленными и поддерживать развитие детского и взрослого спорта. Для нас большая честь стать базой сборной Киевской области по хоккею, арена к этому готова".

Георгий Зубко, президент ВОО "Федерация хоккея Украины" подчеркнул, что Федерация хоккея Украины будет способствовать развитию спорта в области и обеспечит равные возможности для всех участников игры.

Подписание состоялось во время проведения праздничного турнира "Кубок Святого Николая на призы главы Киевской облгосадминистрации Василия Володина среди детей 2013-2014 гг. рождения". Турнир состоялся 17-19 декабря 2021 года на арене "Льодограй" в г. Богуслав, Киевская область.

Справка: Ледовая арена "Льодограй" построена в 2014 году в городе Богуслав при 100% финансировании оператором государственных лотерей "М.С.Л." ("Лото-Забава", "Мегалот", "Спортпрогноз" и др.).

Строительство ледовой арены и финансирование богуславской детской хоккейной команды "Шершни" и команды фигуристов подтверждают социальную направленность лотерей на поддержку детского спорта в Украине.

На арене "Льодограй" тренируется более 450 детей всех возрастов, которые уже стали призерами и золотыми медалистами украинских и международных соревнований.