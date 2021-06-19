Олимпийский чемпион 2016 года в толкании ядра Райан Краузер побил рекорд, который держался 31 год.
На американском отборе к Олимпийским играм-2020 Краузер толкнул ядро на 23,37 м, что на 25 сантиметров превышает расстояние с предыдущего мирового рекорда (23,12 м).
Интересно, что предыдущее достижение также установил американец. Это был Рэнди Барнс, которому удалось отправить снаряд на 23,12 метра в мае 1990 года.
28-летний Краузер побеждал на Олимпиаде-2016 в Рио, а также стал вице-чемпионом мира в 2019 году. Стоит отметить, что в январе этого года Краузер побил мировой рекорд уже вышеупомянутого Барнса в толкании ядра в помещении.
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