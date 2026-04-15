Бывший тренер 'Динамо' впервые прокомментировал скандал с избиением сантехника

Он рассказал подробности конфликта.

Бывший тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прервал молчание и озвучил свою версию инцидента с избиением сантехника, произошедшего во время зимних блэкаутов. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Дениса Бойко.

Михайличенко категорически отрицает вину и называет обвинения работника коммунальных служб клеветой. По его мнению, история была искусственно раздута из-за его известной фамилии.

По имеющимся данным, конфликт возник из-за того, что сантехник якобы ненадлежащим образом выполнял свои обязанности, а когда женщины пришли с ним поговорить, тот повел себя агрессивно.

Видео дня

Футболист назвал мужчину "хамом" и заявил, что тот первым толкнул его жену. Он признал, что лишь "взял за грудки" оппонента после этого.

"Жаль, что я его в итоге не избил", – заявил Михальченко в интервью.

По мнению экс-тренера, работник ЖЭКа пытался извлечь финансовую выгоду из этой ситуации. Он также подчеркнул, что во время медицинского осмотра у потерпевшего "не нашли ни одного синяка".

Ведущий поддержал тренера, отметив, что тот является уравновешенным человеком.

Что известно об инциденте

Напомним, ранее журналистка Qirim.Media Наджие Аметова сообщила об избиении сантехника.

"Вчера в соседнем доме произошел инцидент. Господина Николая – сантехника, который обслуживает, в частности, и наш дом, избил один из жильцов соседнего дома. По словам очевидцев, им оказался бывший тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. Сейчас господин Николай находится в одной из больниц Печерского района", – написала она.

По словам "пострадавшего", начальник ЖЭКа снимал все на телефон, однако после разговора с Алексеем Михайличенко он сообщил, что видео исчезло.

Вас также могут заинтересовать новости: