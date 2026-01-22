Экс-тренер 'Динамо' избил сантехника из-за отсутствия отопления, - журналистка

Начальник ЖЭКа, который снимал драку, впоследствии заявил об исчезновении видео.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко избил сантехника из-за отсутствия отопления. Об этом написала журналистка Qirim.Media Наджие Аметова.

"Вчера в соседнем доме произошел инцидент. Господина Николая - сантехника, который обслуживает, в частности, и наш дом, избил один из жителей соседнего дома. По словам очевидцев, им оказался бывший тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. Сейчас господин Николай находится в одной из больниц Печерского района", - сообщила она.

Аметова утверждает, что причиной конфликта стало отсутствие отопления в доме.

"По словам господина Николая, начальник ЖЭКа снимал все на телефон, однако после общения с Алексеем Михайличенко сообщил, что видео исчезло. Соседи из нашего дома очень тепло отзываются о господине Николае. Ежедневно он приезжает в центр города из Гостомеля и с утра до поздней ночи делает все возможное, чтобы помочь людям. Господин Николай подал заявление в полицию, но переживает, что из-за известного имени обидчика дело могут замять", - добавила она.

По ее словам, сам Михайличенко заявил, что ему все равно на огласку инцидента:

"Когда я позвонила Михайличенко, он вел себя высокомерно и посоветовал мне "отдохнуть", отметив, что ему все равно, даже если об этом будут писать".

Ранее сообщалось, что бразильский легионер "Динамо" Витор Уго Наум дос Сантос, более известный как Витиньо, не планирует возвращаться в Украину, несмотря на заинтересованность киевского клуба в этом.

