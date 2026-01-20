Легионер 'Динамо' не хочет возвращаться в Украину, - СМИ

Интерес к спортсмену уже проявляют несколько бразильских клубов.

Бразильский легионер "Динамо" Витор Уго Наум дос Сантос, более известный как Витиньо, не планирует возвращаться в Украину, несмотря на заинтересованность киевского клуба в его возвращении.

По информации "Динамомании", футболист отказался рассматривать вариант с возобновлением выступлений за киевлян, пишет Sport.ua. С 2022 года Витиньо непрерывно играет в аренде в Бразилии - сначала за "Атлетико Паранаэнсе", затем за "Ред Булл Брагантино", а сейчас представляет "Интернасьональ". В сезоне-2025 бразилец провел за нынешний клуб 48 матчей во всех турнирах, отличился шестью голами и одной результативной передачей.

Контракт Витиньо с "Динамо", как и его арендное соглашение с "Интернасьоналом", заканчивается в июне. После этого футболист получит статус свободного агента. Интерес к нему уже проявляют несколько бразильских клубов, в частности "Интернасьональ", "Сантос" и "Баия".

Видео дня

Приобретение Витиньо - детали

Как писал УНИАН, летом 2021 года стало известно, что киевский клуб "Динамо" пополнил бразильский полузащитник Витиньо. Футболист, который является воспитанником бразильского "Атлетико Паранаэнсе", подписал контракт на 5 лет с киевлянами и обошелся динамовцам в 5 миллионов евро. Речь шла о том, что Витиньо будет выступать за столичный клуб под номером 22. В целом, сообщалось тогда, за первую команду "Атлетико Паранаэнсе" бразилец сыграл 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь ассистов во всех соревнованиях.

