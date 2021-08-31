22-летний Витиньо усилил "бело-синих".

Бразильский полузащитник Витиньо пополнил состав киевского "Динамо".

Об этом сообщает официальный Facebook "Динамо".

Витиньо является воспитанником бразильского "Атлетико Паранаэнсе", цвета которого он защищал последние четыре сезона. Витиньо подписал контракт на 5 лет с киевлянами и обошелся динамовцам в 5 миллионов евро.

Витиньо будет выступать за столичный клуб под номером 22.

Всего за первую команду "Атлетико Паранаэнсе" молодой бразилец сыграл 60 матчей, забил 15 мячей и отдал семь ассистов во всех соревнованиях.

"Динамо" в сезоне 2021-2022: главное

В летнее межсезонье "бело-синие" подписали пятерых новичков в линию атаки: Дениса Антюха, Илью Шкурина, Владислава Кулача, Самбу Диалло и Эрика Рамиреса.

Новый сезон УПЛ "Динамо" начало 1 августа домашним матчем против "Вереса".

В Лиге чемпионов киевляне начнут свой путь с группового этапа. Своих соперников динамовцы уже узнали, а старт в турнире намечен на 14-15 сентября.

"Динамо" уже презентовало новую форму на сезон.

Автор: Артем Будрин