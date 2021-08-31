Витиньо / фото ФК Динамо

Бразильский полузащитник Витиньо пополнил состав киевского "Динамо".

Об этом сообщает официальный Facebook "Динамо".

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Витиньо является воспитанником бразильского "Атлетико Паранаэнсе", цвета которого он защищал последние четыре сезона. Витиньо подписал контракт на 5 лет с киевлянами и обошелся динамовцам в 5 миллионов евро.

Витиньо будет выступать за столичный клуб под номером 22.

Всего за первую команду "Атлетико Паранаэнсе" молодой бразилец сыграл 60 матчей, забил 15 мячей и отдал семь ассистов во всех соревнованиях.

фото ФК Динамо

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Автор: Артем Будрин