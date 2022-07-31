"Хочешь мира – готовься к войне", - заметил спортсмен.

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов показал, как проходит военная выучка.

33-летний спортсмен выставил видео в соцсетях и обнародовал соответствующий текст.

"Хочешь мира - готовься к войне. Тренировок никогда не достаточно, но мы должны готовиться, пока нам дают такой шанс наши Героические Военные, кто знает что там у путлера в планах. Знаю одно, бросать гранаты далеко и точно мне тренировать не надо благодаря теннису. А остальное подтянем. Слава Украине", - написал Саша возле видео.

Ранее Долгополов рассказывал, как он умеет метко стрелять после занятий с турецким офицером.

Также он вместе с Сергеем Стаховским возил на передовую помощь защитникам Украины.

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