Немецкие спортсменки подчеркнули, что женщины сами должны решать, что им надеть.

Немецкие гимнастки выступили на Олимпиаде в Токио не в привычных трико, а в закрытых комбинезонах.

В квалификационных соревнованиях немки Сара Восс, Паулина Шефер-Бетц, Ким Буи и Элизабет Зайц выступали в комбинезонах, которые полностью закрывали ноги.

Данная акция направлена против сексуализации женщин в спорте.

Впервые сборная Германии надевала комбинезоны на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в апреле. Теперь же она получила разрешение выступить так и на Олимпиаде.

"Мы хотели показать, что каждая женщина должна сама решать, что ей надеть. Это не значит, что мы совсем отказываемся от обычных трико. Мы принимаем решения, основываясь на том, что мы чувствуем и чего хотим", - отметила немецкая гимнастка Зайц, которую цитирует ESPN.

Скандал с одеждой норвежских гандболисток

Совсем недавно на чемпионате Европы по пляжному гандболу разгорелся скандал, связанный со сборной Норвегии. Гандболистки вышли на матч в шортах, а не в бикини.

Европейская федерация гандбола оштрафовала команду на 1500 евро из-за "использования неподходящей одежды", которая не соответствует единым правилам пляжного гандбола.

Представитель норвежской федерации гандбола заявил, что Норвегия оплатит штраф, но выразил мнение, что спортсменки должны иметь выбор одежды, в которой они выходят на поле.

Автор: Антон Дударь