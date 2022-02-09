На зимних Олимпийских играх в Пекине 10 февраля будет разыграно восемь комплектов наград в семи видах спорта. Украинцы будут участвовать в пяти дисциплинах, где будут разыгрываться медали.
Расписание украинцев на Олимпиаде-2022 10 февраля
03:30. Фигурное катание. Произвольная программа - Иван Шмуратко
03:30. Скелетон. Первый заезд - Владислав Гераскевич
04:30. Горнолыжный спорт. Комбинация - Иван Ковбаснюк
09:00. Лыжные гонки. Классическая гонка, 10 км - Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех
13:00. Фристайл. Командный микст - Александр Абраменко, Анастасия Новосад и Дмитрий Котовский
15:30. Санный спорт. Смешанная эстафета - Антон Дукач, Юлианна Туницкая, Игорь Стахив, Андрей Лисецкий
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Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.