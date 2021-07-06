Станиславский интересуется и культурным досугом.

97-летний украинец Леонид Станиславский попал в мировой реестр теннисистов-рекордсменов по версии Гиннеса среди тех, кому за 80 лет.

Об этом говорится в сообщении Уникорт-теннис в Facebook.

7 июля на центральном корте теннисного клуба "Уникорт" состоится праздничная церемония вручения Станиславскому сертификата, удостоверяющего его победу.

В 2017 году Станиславского внесли в Книгу рекордов Украины. Мужчина участвует в теннисных соревнованиях в течение последних тридцати лет. Занимается и зимой, и летом.

Читайте такжеГран-при Австралии "Формулы-1" отменено второй час подрядВ свои 97 лет Станиславский готовится к чемпионату мира. Украинец – неизменный участник международных турниров в категории 85+. Спортсмен – бронзовый призер чемпионата Европы в Анталии в парном разряде в категории 80+.

97-летнему Леониду приходилось играть даже с игроками, которые моложе его на 10-15 лет.

Кроме того, Станиславский интересуется и культурным досугом. Мужчина посещает поэтические и музыкальные клубные вечера, интересуется выступлениями других теннисистов и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская