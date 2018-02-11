Португалия впервые выиграла чемпионат Европы по футзалу

В драматичном финале португальцы обыграли испанцев.

На чемпионате Европы по мини-футболу состоялся финальный матч между сборными Испании и Португалии. Португалия впервые в истории выиграла чемпионат Европы, выиграв решающий матч - 3:2.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Португальцы выиграли в овертайме, забив победный гол на последней минуте с пенальти.

Испанцы были действующими чемпионами Европы, всего же они выигрывали чемпионат семь раз.

В матче за третье место Россия обыграла Казахстан - 1:0 - и завоевала бронзу.

Напомним, сборная Украины покинула турнир в 1/4 финала, проиграв испанцам.