Португалия впервые выиграла чемпионат Европы по футзалу

01:29, 11 февраля 2018
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Сборная Португалии по футзалу впервые выиграла чемпионат Европы / uefa.com

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Португальцы выиграли в овертайме, забив победный гол на последней минуте с пенальти.

Испанцы были действующими чемпионами Европы, всего же они выигрывали чемпионат семь раз. 

В матче за третье место Россия обыграла Казахстан - 1:0 - и завоевала бронзу.

Напомним, сборная Украины покинула турнир в 1/4 финала, проиграв испанцам.

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Теги: #чемпионат Европы по футзалу-2018