Португалия впервые выиграла чемпионат Европы по футзалу
01:29, 11 февраля 2018
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В драматичном финале португальцы обыграли испанцев.
Сборная Португалии по футзалу впервые выиграла чемпионат Европы / uefa.com
На чемпионате Европы по мини-футболу состоялся финальный матч между сборными Испании и Португалии. Португалия впервые в истории выиграла чемпионат Европы, выиграв решающий матч - 3:2.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Португальцы выиграли в овертайме, забив победный гол на последней минуте с пенальти.
Испанцы были действующими чемпионами Европы, всего же они выигрывали чемпионат семь раз.
В матче за третье место Россия обыграла Казахстан - 1:0 - и завоевала бронзу.
Напомним, сборная Украины покинула турнир в 1/4 финала, проиграв испанцам.
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