Украинские биатлонисты начали тренировки в Пхенчхане на сильном морозе

Соревнования, скорее всего, будут проходить в сложных погодных условиях.

Украинские биатлонисты начали тренировки на олимпийской трассе Пхенчхана.

Своими впечатлениями от трассы поделилась Валентина Семеренко.

«Тренируемся вечером при искусственном освещении, ведь именно в такое время и при таких условиях будут происходить гонки. Очень холодно, поэтому и трасса замерзшая из-за сильных морозов, нет скольжения (прим. - в Альпензии, где будут соревноваться биатлонисты, температура составляет от 10 до 18 градусов мороза). Чувствуется и ветерок. Вряд ли что-то существенно изменится за ближайшие дни, поэтому готовимся именно к таким условиям. В прошлом году во время этапа Кубка мира на этой же трассе было тепло и все текло», - сказала Валентина Семеренко, которую цитирует пресс-служба НОК Украины.

«В целом все хорошо. После последних тренировочных сборов в Казахстане, которые проходили на высоте более 1 500 метров и, кстати, тоже при очень низких температурах, чувствуем себя здесь лучше и думаем, что бежать будет легче», - отметила наша Олимпийская чемпионка.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9-го по 25 февраля.