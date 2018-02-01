15-летняя украинка Костюк пробилась в полуфинал турнира в австралийском Берни

11:45, 01 февраля 2018
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Марта Костюк дошла до полуфинала турнира в австралийском Берни / Instagram

В 1/4 финала наша теннисистка обыграла Ван Сиюй из Китая. Об этом сообщает Isport.

Для победы украинке понадобилось всего 53 минуты, за которые она сумела подать два эйса, допустить четыре двойные ошибки и реализовать все шесть брейк-пойнтов на подаче соперницы.

Caterpillar Burnie International – ITF Womens Circuit

Марта Костюк (Украина) – Ван Сиюй (Китай) - 6:1, 6:1

В полуфинале Марте Костюк предстоит сразиться с 21-летней австралийкой Зои Хайвс.

На предыдущих этапах украинка обыграла Ирину Хромачеву (Россия) и Дженнифер Эли (США).

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Теги: #Марта Костюк