15-летняя украинка Костюк пробилась в полуфинал турнира в австралийском Берни
11:45, 01 февраля 2018Другое
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В 1/4 финала наша теннисистка обыграла Ван Сиюй из Китая.
Марта Костюк дошла до полуфинала турнира в австралийском Берни / Instagram
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала полуфиналисткой турнира серии ITF Womens Circuit с призовым фондом в 60 тысяч долларов в австралийском Берни.
В 1/4 финала наша теннисистка обыграла Ван Сиюй из Китая. Об этом сообщает Isport.
Для победы украинке понадобилось всего 53 минуты, за которые она сумела подать два эйса, допустить четыре двойные ошибки и реализовать все шесть брейк-пойнтов на подаче соперницы.
Caterpillar Burnie International – ITF Womens Circuit
Марта Костюк (Украина) – Ван Сиюй (Китай) - 6:1, 6:1
В полуфинале Марте Костюк предстоит сразиться с 21-летней австралийкой Зои Хайвс.
На предыдущих этапах украинка обыграла Ирину Хромачеву (Россия) и Дженнифер Эли (США).
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