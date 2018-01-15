Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

В Мельбурне завершился последний матч дня Открытого чемпионата Австралии по теннису с участием украинской теннисистки, где украинка Элина Свитолина обыграла Иванну Йорович из Сербии, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка выиграла со счетом 6:3, 6:2.

Наша спортсменка, которая входит в Топ-10 игроков мира, была явным фаворитом игры и уверенно подтвердила свой статус.

Первый сет украинка выиграла со счетом 6:3, а во втором вела 5:0 и была близка к "сухому разгрому". Но, соперница неожиданно сумела ввязаться в борьбу и выиграла напоследок еще несколько геймов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня свои матчи выиграли Марта Костюк, Екатерина Бондаренко и Александр Долгополов.

Турнир в Мельбурне проходит с 15 по 28 января.