Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

11:59, 15 января 2018
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Украинка уверенно обыграла сербку Йорович

Элина Свитолина выиграла 10-й титул в карьере / AAP

В Мельбурне завершился последний матч дня Открытого чемпионата Австралии по теннису с участием украинской теннисистки, где украинка Элина Свитолина обыграла Иванну Йорович из Сербии, сообщает официальный сайт соревнований

Украинка выиграла со счетом 6:3, 6:2.

Наша спортсменка, которая входит в Топ-10 игроков мира, была явным фаворитом игры и уверенно подтвердила свой статус.

Первый сет украинка выиграла со счетом 6:3, а во втором вела 5:0 и была близка к "сухому разгрому". Но, соперница неожиданно сумела ввязаться в борьбу и выиграла напоследок еще несколько геймов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня свои матчи выиграли Марта Костюк, Екатерина Бондаренко и Александр Долгополов.

Турнир в Мельбурне проходит с 15 по 28 января.

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Теги: #теннис Свитолина Мельбурн