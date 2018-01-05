Свитолина в напряженном матче одолела Плишкову и вышла в финал в Брисбене, где встретится с белорусской

В Брисбене завершился полуфинальный матч турнира серии WTA Premier, в котором украинка Элина Свитолина (шестая ракетка мира) обыграла Каролину Плишкову из Чехии (№4 в мировом рейтинге).

Матч продолжался 1 час 40 минут. Украинка неуверенно начала встречу, отпустив Плишкову вперед в первом сете - 0:4, но затем собралась и выиграла пять геймов подряд. Первая партия была в итоге за ней - 7:5.

Во второй партии Плишкова попыталась вернуться в игру, однако украинская теннисистка владела игровым преимуществом. Свитолина упустила три мат-бола, но с четвертой попытки все же выиграла встречу - 7:5, 7:5.

Таким образом, Элина вышла в финал на своем первом турнире в сезоне и может начать год с титула. В финале соревнований в Брисбене ее соперницей будет теннисистка из Белоруссии Александра Саснович.