Иванов и Балтажи стали чемпионами Украины по шашкам-100

С 17 по 24 декабря 2017 года в Херсоне в ДЮСШ по шахматам и шашкам прошел финальный этап чемпионата Украины по шашкам-100, сообщает пресс-служба Федерации шашек Украины.

В течение 8 дней гроссмейстеры, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и перворазрядники из 9 регионов – Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской областей и города Киева – определяли лучших. Также по итогам соревнований формировался состав национальной сборной.

С первых туров в женском турнире лидерство захватили чемпионки мира Ольга Балтажи (Ивано-Франковск) и Виктория Мотричко (Одесса), которые из тура в тур побеждали своих соперниц. Небольшую подножку в середине гонки им подставили две юные спортсменки Вера Попруга (Каменское) и Дарья Мосиенко (Полтава), которые сыграли с более серьезными соперницами соответственно вничью.

Неудачный календарь для еще одной известной мастерицы шашечной игры – чемпионки мира Юлии Макаренковой (Харьков) – вычеркнул ее из числа претенденток на «золото». Две ее поражения в ранних турах в личных встречах с А.Балтажи и В.Мотричко дали возможность еще одной известной спортсменке – Ирине Чебукиной (Харьков) – поддерживать интригу в верхней части турнирной таблицы.

Достаточно долго И.Чебукина шла третьей, но неожиданное поражение, которое она потерпела в матче с землячкой Лидией Алексеенко пошатнули ее «бронзовые» посягательства. Долгое время «темной лошадкой» была Ольга Рейниш (Киев), которая никак не могла пересечь экватор турнира. Все карты в чемпионате спутала 14-летняя В.Подпруга, которая нестабильно боролась на протяжении всего турнира, но на удивление удачно сыграла с именитыми лидерами. Сначала она могла заложить «золотой» фундамент для Виктории Мотричко, но в невероятном напряжении Вера не смогла выигрышем завершить партию с Ольгой Балтажи. Вскоре уже сама Виктория Мотричко, которая еще не успела отдохнуть после тяжелого перелета из Китая, где принимала участие в Международных Интеллектуальных играх, уступает Вере. Расстояние в два пункта, которое образовалось между лидерами, В.Мотричко имела возможность сократить до нуля в личной встрече с А.Балтажи, но судьи в этом противостоянии зафиксировали ничью.

В итоге, Ольга Балтажи стала чемпионкой Украины, а Виктория Мотричко – серебряной призеркой. Судьба женской «бронзы» решалась в последнем туре. Самые реальные шансы примерить последнюю медаль турнира имела Юлия Макаренкова, которая на очко опережала группу из трех мастеров спорта – Веру Подпругу, Ирину Чебукину и Ольга Рейниш. Всем четырем шашисткам в борьбе за награды нужна была только победа. В последнем туре они играли между собой: Чебукина с Макаренковой, а Рейниш с Попругой. В первом противостоянии была зафиксирована ничья, а во втором успех был на стороне самого опытного игрока женского турнира – Ольги Рейниш. Она по дополнительным показателям и стала третьей.

Итоги финала. Женщины

1. Ольга Балтажи (гроссмейстер, Ивано-Франковск) – 16 очков из 18

2. Виктория Мотричко (гроссмейстер, Одесса) – 13

3. Рейниш Ольга (мастер спорта, Киев) – 11

Острее была борьба за чемпионство в мужском финале. Еще один представитель Украины, который защищал честь нашей страны в Китае, – Артем Иванов – приехал на турнир с небольшим опозданием в два дня. Чуть позже это обстоятельство могло сыграть с ним злую шутку. Тяжелый перелет, напряженный старт в чемпионате, когда чемпиону мира из Днепра пришлось на протяжении трех игровых дней подряд играть по два тура за сутки, а это около 9-10 часов напряженной борьбы за доской, привели к тому, что пропущенную встречу с выдающимся ветераном украинских шашек Леонидом Ципесом (Харьков), которому в июле «грюкнуло» 76(!) лет, Артем проиграл. Поражение заставило одного из лидеров украинских шашек вырывать чемпионскую победу в последнем туре, и это ему в битве с Василием Пикиняром (Винница) – удалось: Артем Иванов – чемпион Украины 2017 года!

Настоящий триллер ждал любителей одной из самых древних игр в борьбе и за другие места на пьедестале. Перед последним 9-м туром сразу четыре мастера спорта – Л.Ципес, М.Оприщенко, В.Антонович и В.Пикиняр – имели отличные шансы завоевать медаль Чемпионата Украины любого сорта. Вся четверка имела в своем активе по 10 очков. При определенных обстоятельствах еще один спортсмен мог ворваться на пьедестал – О.Слава из Косова, который накануне, набрав 9 очков, выполнил норматив мастера спорта Украины, то есть находился в приподнятом настроении. Леонид Ципес свою игру против Андрея Лебедя (Полтава) выиграл и завоевал «серебро». Владислав Антонович (Днепр), имея худшие дополнительные показатели в борьбе за медаль, в своем противостоянии с Валерием Гребенкиным (Одесса) обострил сюжет настолько, что уступил. А Максим Оприщенко (Запорожье) и Орест Слава партию между собой завершили миром, и заняли соответственно третью и четвертую строчки таблицы.

Итоги финала. Мужчины

1. Иванов Артем (гроссмейстер, Днепр) – 13 очков из 18

2. Ципес Леонид (мастер спорта, Харьков) – 12

3. Оприщенко Максим (мастер спорта, Запорожье) – 11

25 декабря стартует трехдневный марафон, в котором украинские шашисты померяются силами за звание чемпиона страны по шашкам-100 в быстрой и молниеносной играх.