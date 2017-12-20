Украинские "Локомотив" и "Барком-Кажаны" выбыли из розыгрыша волейбольных еврокубков

Украинские "Барком-Кажаны" (Львов) и "Локомотив" (Харьков) выбыли из розыгрыша волейбольных Кубка ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола) и Кубка Вызова, соответственно, сообщает официальный сайт соревнований.

Харьковчане в рамках 1/16 финала третьего по значимости еврокубка, после поражения в гостях чешскому "Брно" со счетом 0:3, сумели взять реванш в ответной игре на своей площадке - 3:1. Но, в дополнительном "золотом" сете, "Локомотив" уступил со счетом 12:15.

В свою очередь, львовяне выступали во втором по значимости еврокубке, но дважды уступили в 1/16 финала "Войводине" из сербского Нови-Сада - 0:3 дома и 1:3 в гостях. Любопытно, что до конца третьей партии львовяне сохраняли шансы на общий успех, но уступили в упорнейшей борьбе - 30:32, лишившись даже теоретического шанса на "золотой" сет.

Таким образом, обе украинские команды завершили выступления в еврокубках сезона 2017/18.