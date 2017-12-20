Болельщик посвятил песню первой ракетке Украины Свитолиной и снял клип в поддержку теннисистки (видео)

Украинский болельщик и основатель студии Dokino Руслан Лещенко написал песню, посвященную лучшей теннисистке страны Элине Свитолиной. На композицию под названием "Lets play & win" был представлен видеоклип.

"Мне очень хотелось, чтобы об Элине Свитолиной узнало как можно больше людей. Так и возникла идея этого видео, которое мы сняли вместе с ребятами из днепровского бэнда Funky Fresh. Особая благодарность спортсменам, которым понравилась идея, и они снялись в нашем клипе, тем самым показав, что все спортсмены поддерживают друг друга", – цитирует Лещенко сайт Большой теннис Украины.

Отметим, что было создано две версии песни – на английском и русском языках. При этом, в англоязычной версии клипа появились известные украинские спорстмены: олимпийская чемпионка по академической гребле Анастасия Коженкова, футболист Владимир Езерский, а также вейкбордист Дмитрий Массалов.