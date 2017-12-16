Пловец Говоров обогнал чемпиона мира и завоевал серебро чемпионата Европы
19:46, 16 декабря 2017Другое
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Украинец на одну сотую отстал от нового чемпиона Европы.
Говоров стал серебряным призером чемпионата Европы / Reuters
В Копенгагене (Дания) завершился финальный заплыв чемпионата Европы по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем, где серебряную медаль завоевал украинец Андрей Говоров, сообщает официальный сайт турнира.
Украинец проплыл дистанцию за 22,43 секунды.
Наш спортсмен уступил только россиянину Александру Попкову, который проплыл на 0,01 секунды.
Вместе с тем, Говоров на 0,01 секунды опередил британского чемпиона мира Бенджамина Проуда и Себастьяна Сабо из Сербии, которые показали абсолютно одинаковый результат и получат две бронзовые медали.
Как сообщал УНИАН, накануне Михаил Романчук завоевал золото, а Дарья Зевина - серебро ЧЕ-2017 в Копенгагене.
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