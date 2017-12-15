Романчук выиграл чемпионат Европы по плаванию на дистанции 1500 метров

Украинец обогнал ближайшего соперника более чем на 8 секунд.

В Копенгагене на чемпионате Европы по плаванию украинец Михаил Романчук выиграл звание чемпиона на дистанции 1500 метров вольным стилем, сообщает официальный сайт соревнований. Наш спортсмен преодолел дистанцию за 14 минут 14,59 секунды. Романчук на 8,34 секунды обогнал серебряного призера итальянца Грегорио Палтиньери. Бронза - у норвежца Хенрика Кристиансена. Как сообщал УНИАН, ранее сегодня серебро ЧЕ завоевала Дарина Зевина.

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