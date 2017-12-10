Мужская сборная Украины по биатлону финишировала 6-й в эстафете в Хохфильцене

На этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене прошла мужская эстафета. Победу одержала сборная Норвегии. Украинская команда в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Владимира Семакова и Дмитрия Пидручного заняла 6-е место.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Первый этап Прима завершил на 8-м месте, Затем Семенов, имея один штрафной круг, передал эстафету 10-м. Семаков, бежавший третьим в нашей команде, вернул команду на 8-е место.

На четвертом этапе Пидручный уходил с последней стрельбы 6-м, но всего в одной секунде от Швейцарии и США. Дмитрий оказался быстрее соперников на финишном круге и завершил эстафету 6-м с отрывом в 6 секунд.

Сборные Норвегии, Германии и Франции составили трио призеров мужской эстафеты. Шведы пришли четвертыми, итальянцы - пятыми, опередив команду Украины лишь на 5 секунд.