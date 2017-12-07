МОК заплатит за участие россиян на зимней Олимпиаде (видео)

Международный олимпийский комитет заплатит за участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде в корейском Пхенчхане.

Об этом сообщает ТСН.

Президент МОК Томас Бах заявил, что если МОК приглашает спортсменов из любой страны, то покрывает транспортные расходы, проживание и питание.

Напомним, 5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде за применение запрещенных препаратов, манипуляции и подмену допинг-проб.

Участвовать в Олимпийских играх разрешено только тем спортсменам, которые докажут свою непричастность к допингу. Они будут выступать под нейтральным флагом.