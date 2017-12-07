МОК заплатит за участие россиян на зимней Олимпиаде (видео)
10:56, 07 декабря 2017Другое
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Об этом заявил глава организации Томас Бах.
Российские спортсмены будут выступать на Играх под нейтральным флагом / wsj.com
Международный олимпийский комитет заплатит за участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде в корейском Пхенчхане.
Об этом сообщает ТСН.
Президент МОК Томас Бах заявил, что если МОК приглашает спортсменов из любой страны, то покрывает транспортные расходы, проживание и питание.
Напомним, 5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде за применение запрещенных препаратов, манипуляции и подмену допинг-проб.
Участвовать в Олимпийских играх разрешено только тем спортсменам, которые докажут свою непричастность к допингу. Они будут выступать под нейтральным флагом.
Международный олимпийский комитет заплатит за участие россиян в Олимпиаде
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