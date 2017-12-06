Путин прокомментировал отстранение России от участия в Олимпиаде-2018

17:34, 06 декабря 2017
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Российские власти не будут препятствовать участию российской сборной в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Владимир Путин REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не будут препятствовать участию российской сборной в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Об этом сообщает «Интерфакс». 

«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», - заявил он. 

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Как пояснил Путин, под фразой «не совсем честно» он подразумевает принцип коллективной ответственности. «Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается», - сказал он. 

По его словам, "большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными". Также он заявил, что они «опираются на показания человека с сомнительной психикой».

"Окончательное решение, конечно, должно принять олимпийское собрание", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сборную России дисквалифицировали с Олимпийских игр в Пхенчхане-2018, спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом.

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Теги: #Путин об отстранении с Олмпиады#отстранение России от Олимпийских игр