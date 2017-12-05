В Житомире впервые за 40 лет состоится финал чемпионата Украины по шахматам
Сегодня в Житомире впервые за последние сорок лет начнет работу финал чемпионата Украины по шахматам среди мужчин и женщин.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, последний раз такой чемпионат проходил в Житомире в 1977 году.
В соревнованиях примут участие 12 лучших шахматистов и 10 лучших шахматисток Украины. Житомирщину на соревнованиях будет представлять мастер спорта, 7-кратный чемпион области, председатель Житомирской шахматной федерации «Интеллект» Игорь Випханюк.
«Идея проведения такого мероприятия заключается в том, чтобы показать молодежи путь к мастерству на примере игры шахматной элиты и создать условия для появления плеяды гроссмейстеров, которые обыгрывают шахматную школу, созданную выдающимся шахматистом Михаилом Мануїловичем Тросманом и другими известными житомирянами», - отмечают в пресс-службе облгосадминистрации.
Соревнования среди мужчин начнутся сегодня в 18.00 в Житомирском музее космонавтики им. С.П. Королева.
Открытие соревнований среди женщин состоится 7 декабря в 18.00 часов в гостинице «Украина».
Шахматисты будут соревноваться до 17 декабря, когда и подведут итоги чемпионата.
В рамках соревнований проведут лекции и сеансы одновременной игры, в том числе – и в помещениях Житомирской облгосадминистрации и Житомирского городского совета.
О том, как зарегистрироваться для участия в чемпионате можно узнать на официальном сайте Житомирской облгосадминистрации.