В Житомире впервые за 40 лет состоится финал чемпионата Украины по шахматам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, последний раз такой чемпионат проходил в Житомире в 1977 году.

В соревнованиях примут участие 12 лучших шахматистов и 10 лучших шахматисток Украины. Житомирщину на соревнованиях будет представлять мастер спорта, 7-кратный чемпион области, председатель Житомирской шахматной федерации «Интеллект» Игорь Випханюк.

«Идея проведения такого мероприятия заключается в том, чтобы показать молодежи путь к мастерству на примере игры шахматной элиты и создать условия для появления плеяды гроссмейстеров, которые обыгрывают шахматную школу, созданную выдающимся шахматистом Михаилом Мануїловичем Тросманом и другими известными житомирянами», - отмечают в пресс-службе облгосадминистрации.

Соревнования среди мужчин начнутся сегодня в 18.00 в Житомирском музее космонавтики им. С.П. Королева.

Открытие соревнований среди женщин состоится 7 декабря в 18.00 часов в гостинице «Украина».

Шахматисты будут соревноваться до 17 декабря, когда и подведут итоги чемпионата.

В рамках соревнований проведут лекции и сеансы одновременной игры, в том числе – и в помещениях Житомирской облгосадминистрации и Житомирского городского совета.

О том, как зарегистрироваться для участия в чемпионате можно узнать на официальном сайте Житомирской облгосадминистрации.