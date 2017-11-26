Сборная Украины по биатлону лучше всех стреляла, но стала только 10-й в смешанной эстафете в Эстерсунде

Сборная Украины по биатлону заняла десятое место в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Наша четверка в составе Валентины Семеренко, Елены Пидгрушной, Сергея Семенова и Артема Примы показала лучшую стрельбу среди всех команд, использовав на всех 6 дополнительных патронов. Однако украинцы много проиграли на лыжне и не смогли побороться за пьедестал. Итоговое отставание от первого места составило 2:14.2, сообщает Xsport.

Победу в миксте одержала команда Норвегии (Ингрид Ландмарк Тандревольд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен). Их результат – 1:11:31.7 и 13 дополнительных патронов.

Вторыми стали итальянцы (Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш и Лукас Хофер), которые проиграли Норвегии 5.3 секунды. Третье место с отставанием 6.4 секунды заняла Германия (Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер).

Кубок мира. Эстерсунд. Смешанная эстафета

1. Норвегия (0+13) 1:11:31.7

2. Италия (1+6) +5.3

3. Германия (0+10) +6.4

4. Словакия (0+9) +7.7

5. Швеция (1+5) +34.5

6. Россия (0+7) +47.9

7. Франция (1+7) +48.0

8. Финляндия (1+8) +1:32.4

9. Швейцария (1+8) +1:50.6

10. УКРАИНА (0+6) +2:14.2

Напомним, что наш дуэт Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный занял шестое место в одиночной смешанной эстафете.