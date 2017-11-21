На российскую теннисистку Шарапову завели уголовное дело

Полиция Индии начала предварительное расследование в отношении российской звезды тенниса Марии Шараповой по делу о мошенничестве. В 2012-2013 годах бывшая первая ракетка мира была лицом проекта элитного жилищного комплекса Homestead в городе Гуруграме индийского штата Харьяна. Изображения Шараповой использовались в рекламе, и она лично несколько раз приезжала в Индию для встреч с потенциальными покупателями.

Около полутора тысяч человек инвестировали средства в жилой комплекс, но обещания о постройке до сих пор не выполнены, сообщает "Матч ТВ". Многие клиенты компании доверились ей из-за того, что экс-первая ракетка мира была лицом проекта.

Офицер полиции Арвинд Шарма заявил, что дело официально зарегистрировано и имя Шараповой в нём фигурирует.

По словам адвоката истца Пиюша Сингха, «любая знаменитость, которая рекламирует продукт, технически становится агентом компании. Никто бы не инвестировал в этот проект, если бы там не было имени Шараповой».