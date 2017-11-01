Минобороны выделило 37 миллионов гривен на проект реконструкции стадиона ЦСКА в Киеве

Министерство обороны Украины готовит реконструкцию стадиона ЦСКА в Киеве, который расположен на Воздухофлотском проспекте.

На проект, который состоит из эскиза, рабочей документации подготовительного периода и основной рабочей документации, будет потрачено около 37 миллионов гривен. Об этом сообщает издание "Наші гроші".

Проект реконструкции трибун на 20 тысяч мест с навесом, центральной легкоатлетической арены, разминочно-тренировочной зоны и секторов для метания должны выполнить до конца 2018 года.

Предусмотрят устройства VIP-лож с туалетами и рестораном, медиа-трибуны, телестудии, освещение, табло. Кроме того, учтут замену дренажной системы, установку на футбольное поле системы обогрева и автоматического полива.

На всю модернизацию стадиона Минобороны в 2016 году собиралось выделить больше 70 миллионов гривен.