Цуренко выиграла в первом круге теннисного Кубка Кремля, Стаховский - на European Open

В Москве и Антверпене прошли матчи первого круга теннисных турниров Кубок Кремля и European Open, где свои первые матчи выиграли украинцы Леся Цуренко и Сергей Стаховский.

Цуренко свой первый матч выиграла у Кристины МакХейл из США, сообщает официальный сайт соревнований. Матч завершился со счетом 7:6 (4), 6:3.

Украинка выиграла 4 гейма на приеме, против 3 у соперницы, что позволило ей обеспечить себе победу во второй партии. Всего же, на счету украинки 99 выгранных розыгрышей мячей против 87 у американки. Цуренко выиграла матч с первого же матч-бола.

Во втором круге Цуренко сыграет в среду, 18 октября с другой американкой Коко Вандевеге.

В свою очередь, Стаховский выиграл у американца Джеральда Дональдсона со счетом 7:6 (4), 6:4, сообщат официальный сайт турнира.

Этот матч проходил приблизительно по такому же сценарию, что и игра с участием Цуренко в Москве. Разница лишь в том, что Цуренко начинала второй сет на своей подаче, а Стаховский - на чужой. В связи с этим Леся проиграла три гейма в партии, а Сергей - четыре.

Стаховский во втором круге сыграет с победителем пары Бенуа Паре (Франция) - Жоао Соуза (Португалия.)

Турниры в Москве и Антверпене продлятся до 22 октября.