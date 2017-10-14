Президенты НОК Украины и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка с рабочим визитом посетил Монголию, сообщает официальный сайт НОК Украины.

В рамках программы состоялась встреча с Президентом Монголии Халтмаагийн Баттулга, во время которой были обсуждены вопросы развития спорта и олимпийского движения. Президент Монголии вручил Сергею Бубке за развитие спорта высокую государственную награду страны – Орден «Полярная Звезда».

Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальными олимпийскими комитетами Украины и Монголии. Документ, который скрепили подписями Сергей Бубка и президент НОК Монголии Демчигжав Загдсурен, предусматривает углубленное взаимодействие и обмен знаниями и идеями по развитию спорта и олимпизма.

Глава украинского НОК посетил также Центральную спортивную школу Монголии, пообщался со спортсменами и тренерами, принял участие в семинаре с руководителями национальных федераций и спортивных школ страны, поделившись современными мировыми спортивными тенденциями и украинским положительным опытом.