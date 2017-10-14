Гандбольный "Мотор" сыграл вничью с "Бешикташем" и сохранил 2-е место в таблице группы Лиги чемпионов

В Стамбуле завершился очередной матч заключительного 5-го тура первого круга группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, где запрожский "Мотор" сыграл вничью с "Бешикташем" - 28:28, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 28:28.

Украинцы уверенно начали матч и выиграли первый тайм с преимуществом в 3 гола - 14:17. Впрочем, во втором тайме соперник сумел переломить ход игры и в концовке сравнял счет. Если еще за минуту до конца счет был 27:28 в пользу чемпиона Украины, то в последней атаке игроки команды из Стамбула сумели сравнять счет.

Самым результативным игроком "Мотора" в этом матче стал российский легионер команды Игорь Сорока - 7 голов. По 4 мяча на счету Захара Денисова, Артема Козакевича и Павла Пащовски.

Таким образом, на счету "Мотора" 6 баллов и команда по-прежнему занимает 2-е место в сикстете D по итогам первого круга соревнований.