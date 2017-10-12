Определились соперники мужской и женской сборных Украины по волейбольному Евро

Сегодня в Люксембурге состялась жеребьевка отборочного турнира чемпионатов Европы по волейболу среди мужских и женских национальный команд, сообщает Европейская конфедерация волейбола (CEV).

Читайте такжеСборная Украины уступила Турции на волейбольном Евро, не пройдя в плей-оффВ мужском турнире сборная Украины сыграет с командами Македонии, Венгрии и Швейцарии. Согласно регламенту турнира, в финальный турнир выйдут победители всех 7 отборочных групп, а также 5 обладателей вторых мест с лучшими показателями. При сравнении показателей команд, занявших вторые места, не будут учитываться результаты в матчах с командами, занявшими четвертые места.

В женском отборочном турнире, сборная Украины сыграет с командами Черногории, Греции и Норвегии. В этом случае, все команды, занявшие первые два места в своих группах, попадают в финальную стадию турнира.