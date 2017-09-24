Украинец Илья Марченко выиграл теннисный турнир серии Challenger в Измире

Украинец Илья Марченко выиграл теннисный турнир серии АТР Challenger в турецком Измире. В финале 287-я ракетка мира Марченко обыграл 276-го Стефана Робера из Франции.

Поединок завершился в двух сетах победой Ильи - 7:6, 6:0.

На пути к решающему матчу наш теннисист остановил Марселя Ильхана, Сергея Стаховского, Садио Думбия, а Александр Недовесов не смог доиграть полуфинальную встречу.

Победа принесла украинцу 80 рейтинговых очков и 9200 евро призовых. Общий призовой фонд турнира в Измире составлял 64 тысячи евро.

Это первый титул Ильи Марченко в текущем сезоне. В последний раз украинец побеждал на турнирах летом 2016 года в итальянском Реканати. В целом же это шестая победа Ильи в челленджерах в карьере, сообщает сайт Большой теннис Украины.