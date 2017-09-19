Белорусская биатлонистка Блашко перейдет в сборную Украины

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подтвердил, что перспективная спортсменка из Беларуси Дарья Блашко будет выступать под украинским флагом.

«Да, действительно, Дарья Блашко приняла решение, что она будет переходить в сборную Украины. Ее не включили в состав белорусской сборной, не было нормальной финансовой поддержки, поэтому она решила искать себе пристанище в другом месте. Ее личный тренер (Владимир Махлаев — прим.) когда-то работал у нас, мы его хорошо знаем. Они обратились к нам с просьбой о смене гражданства, мы ее рассмотрели и приняли решение. Сейчас она готовится с резервной командой, за частные деньги, которые выделяет спортивный клуб, за который она выступала на чемпионате Германии.

В официальных стартах пока что она не сможет выступать. На данный момент Блашко находится в состоянии оформления гражданства, и как только будут готовы документы, мы обратимся к белоруской федерации с официальным письмом, а дальше будем ждать ответа», — заявил Брынзак в комментарии XSPORT.

Дарья Блашко является 2-кратной чемпионкой мира среди юниоров и обладательницей юниорского Кубка IBU. Она уже привлекалась к выступлениям за сборную Беларуси на этапах Кубка мира.

На недавнем чемпионате Германии по летнему биатлону, где выступала сборная Украины, Блашко была заявлена за "сине-желтую" команду. При этом Даша сумела обойти всех основных спортсменок сборной в масс-старте, а также хорошо себя проявила в эстафете и гонке на лыжероллерах.

Стоит отметить, что в случае отказа со стороны Федерации биатлона Беларуси упростить смену гражданства, биатлонистку ждет карантин на два года, в результате чего Дарья сможет возобновить выступления только в конце 2019 года.

Впрочем, как неоднократно заявлял личный тренер Дарьи, их общая цель –Олимпийские игры 2022 года в Пекине. На тот момент Блашко будет 26 лет.