Антидопинговые организации 17 стран потребовали отстранить Россию от Олимпиады-2018

Национальные антидопинговые организации (NADO) 17 стран потребовали, чтобы Россию отстранили от участия в зимних Олимпийских играх в 2018 году, сообщает BBC.

За пять месяцев до начала Олимпиады-2018 организации выпустили совместное заявление, согласно которому "отказ МОК привлечь Россию к ответственности за один из самых больших скандалов в истории спорта... ставит под удар чистых спортсменов и будущее олимпийского движения".

Читайте такжеThe Washington Post: Большой обман РоссииАнтидопинговые организации (в том числе из Британии и США) считают, что Россия должна быть наказана "за доказанные нарушения на Играх-2014 в Сочи и продолжающуюся неспособность выполнить обязательства по чистому спорту".

Они также заявили о "серьезных сомнениях" в том, что игры в Пхенчхане будут чистыми, из-за "незавершенного расследования о применении допинга российскими атлетами на Олимпиаде 2014 года в Сочи и данных о некорректном тестировании российских атлетов за последние четыре года".

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года команда экспертов под руководством канадского юриста Ричарда Макларена выпустила вторую часть доклада для Всемирного антидопингового агентства о допинге в российском спорте.

Согласно докладу, более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 по 2015 год. В докладе упомянуты более 30 видов спорта, где при поддержке государства была организована масштабная допинговая система.

По мнению независимых экспертов, работавших над докладом, масштабная система подмены допинг-проб начала создаваться в России в 2011 году. Причиной этого была неудача российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере. Эксперты пришли к выводу, что методы совершенствовались с течением времени.